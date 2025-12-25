Путин просил Буша-младшего взять Россию в НАТО: рассекречена стенограмма

В начале своего первого президентского срока Путин жаловался Бушу-младшему, что Россия чувствует себя "исключенной", потому что она не в НАТО

Владимир Путин и Джордж Буш-младший в 2008 году (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин 24 года назад фактически просил тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего о вступлении РФ в НАТО. Об этом говорится в рассекреченной стенограмме их встречи летом 2001 года. Разговор опубликовал Национальный архив безопасности США – неправительственный исследовательский центр при Джорджтаунском университете.

"Теперь позвольте мне вернуться к расширению НАТО. Вы знаете нашу позицию. Вы сделали важное заявление, когда сказали, что Россия не будет врагом <…> Россия является европейской и многоэтнической, как и Соединенные Штаты... Я могу представить, как мы станем союзниками. Только крайне необходимо, чтобы мы объединились с другими. Но мы чувствуем себя исключенными из НАТО. Если Россия не является частью этого, конечно, она чувствует себя исключенной", – сказал Путин.

Он отметил, что в 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в Альянс, и у него есть этот документ. НАТО тогда дала отрицательный ответ, указав четыре конкретные причины: отсутствие австрийского урегулирования, отсутствие немецкого урегулирования, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества России в процессе разоружения ООН.

"Теперь все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником... Но настоящий вопрос заключается в том, как мы ассоциируем Россию с остальным цивилизованным миром. Дело в том, что НАТО расширяется, и нам нечего по этому поводу сказать", – говорил тогда Путин.

Конкретно на эти тезисы Буш-младший ничего не ответил, кроме как "это интересно", однако в целом в течение разговора подчеркивал, что Россия якобы движется в направлении демократии, что интересы России – на стороне Запада, что РФ и Штаты должны сотрудничать, и что через 50 лет Китай может стать "большой проблемой".

СПРАВКА Этот разговор состоялся во время саммита в Словении 16 июня 2001 года – тогда была встреча на высшем уровне между Бушем-младшим и Путиным ("саммит Буша Путина"). Это также стало первой официальной поездкой Буша в Европу как президента США. На момент встречи Путин возглавлял Россию чуть больше года (его первый срок начался 7 мая 2000-го), а Буш-младший – чуть меньше года (первый срок – с 20 января 2001-го).