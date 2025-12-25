Путін просив Буша-молодшого взяти Росію в НАТО: розсекречено стенограму
Російський диктатор Володимир Путін 24 роки тому фактично просив тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого про вступ РФ до НАТО. Про це йдеться у розсекреченій стенограмі їхньої зустрічі влітку 2001 року. Розмову опублікував Національний архів безпеки США – неурядовий дослідницький центр при Джорджтаунському університеті.
"Тепер дозвольте мені повернутися до розширення НАТО. Ви знаєте нашу позицію. Ви зробили важливу заяву, коли сказали, що Росія не буде ворогом <…> Росія є європейською та багатоетнічною, як і Сполучені Штати... Я можу уявити, як ми станемо союзниками. Тільки вкрай необхідно, щоб ми об'єдналися з іншими. Але ми почуваємося виключеними з НАТО. Якщо Росія не є частиною цього, звичайно, вона почувається виключеною", – сказав Путін.
Він наголосив, що у 1954 році Радянський Союз подав заявку на вступ до Альянсу, і він має цей документ. НАТО тоді дало негативну відповідь, вказавши чотири конкретні причини: відсутність австрійського врегулювання, відсутність німецького врегулювання, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці Росії в процесі роззброєння ООН.
"Тепер усі ці умови виконано. Можливо, Росія могла б стати союзником… Але справжнє питання полягає в тому, як ми асоціюємо Росію з рештою цивілізованого світу. Річ у тому, що НАТО розширюється, і нам нічого з цього приводу сказати", – казав тоді Путін.
Конкретно на ці тези Буш-молодший нічого не відповів, крім як "це цікаво", проте загалом протягом розмови наголошував, що Росія нібито рухається у напрямку демократії, що інтереси Росії – на боці Заходу, що РФ і Штати повинні співпрацювати, і що через 50 років Китай може стати "великою проблемою".
Коментарі (0)