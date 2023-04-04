Новости | Финляндия официально стала членом НАТО
04.04.2023, 16:04
Фото: EPA
Финляндия официально стала членом НАТО. Ее заявку одобрили министры иностранных дел стран-членов Альянса сегодня в Брюсселе. Об этом на брифинге объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Документ о вступлении Финляндии в НАТО подписал министр иностранных дел Пекка Хаависто.
Финляндию приняли в НАТО в 74 годовщину образования Альянса.
April 4, 2023
Гарантии безопасности вступают в силу немедленно.
- 28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса.
- 7 февраля 2023 года глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна считает принципиально важным вступить в НАТО вместе со Швецией.
- Заявку Швеции пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.
- 27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. Голосование по членству в Альянсе Швеции не проводилось.
- 29 марта власти Венгрии пояснили, что не рассматривают пока заявку Швеции, поскольку считают, что Швеция их "недостаточно уважает".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии