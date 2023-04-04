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Новости | Финляндия официально стала членом НАТО

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04.04.2023, 16:04
Финляндия официально стала членом НАТО - Фото
Фото: EPA

Финляндия официально стала членом НАТО. Ее заявку одобрили министры иностранных дел стран-членов Альянса сегодня в Брюсселе. Об этом на брифинге объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Документ о вступлении Финляндии в НАТО подписал министр иностранных дел Пекка Хаависто. 

Финляндия официально стала членом НАТО

Финляндию приняли в НАТО в 74 годовщину образования Альянса.

Гарантии безопасности вступают в силу немедленно.

  • 28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. 
  • 7 февраля 2023 года глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна считает принципиально важным вступить в НАТО вместе со Швецией.  
  • Заявку Швеции пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.
  • 27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО. Голосование по членству в Альянсе Швеции не проводилось. 
  •  29 марта власти Венгрии пояснили, что не рассматривают пока заявку Швеции, поскольку считают, что Швеция их "недостаточно уважает".
Вадим Ребрина
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Финляндия нато
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