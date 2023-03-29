"Нет уважения": в Венгрии пояснили, почему откладывают ратификацию принятия Швеции в НАТО

У Венгрии существует "достаточное количество претензий" к Швеции, из-за которых Будапешт откладывает ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

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Ковач опубликовал текст под названием "Три причины, по которым парламент Венгрии прав, когда колеблется в отношении вступления Швеции в НАТО", в котором заявил, что существует "достаточное количество претензий, которые необходимо разрешить", прежде чем Будапешт ратифицирует заявку Швеции.

Ковач перечислил три основные "претензии" – "постоянный подрыв отношений со стороны Швеции", "безосновательная демонстрация морального превосходства" и "отсутствие внимания и уважения".

Представитель правительства Венгрии считает, что отношения между двумя странами "ухудшились за годы", а "трудные времена" делают преодоление этого разрыва "все более сложным".

Ковач процитировал высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что вступление Швеции в НАТО является "правильным с точки зрения логики, человечности и чести", но добавил, что Венгрия "видит необходимость прояснить ситуацию со Швецией, чтобы продолжить вместе двигаться в этом направлении".

27 марта парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО, но не стал проводить голосование по членству Швеции.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса.

8 января 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в Северной Европе становится напряженной, а потому вступление Финляндии и Швеции в НАТО все более актуально для безопасности региона.

7 февраля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна считает принципиально важным вступить в НАТО вместе со Швецией.

Сергій Бережний

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