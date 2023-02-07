Сигнал для Турции и Венгрии: Финляндия намерена вступить в НАТО вместе со Швецией

Финляндия считает принципиально важным вступить в НАТО вместе со Швецией. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Хаависто на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстремом заявил, что цель Финляндии и Швеции - совместно вступить в НАТО – не изменилась.

Министр дал понять, что "это четкий сигнал всем членам НАТО, включая Турцию и Венгрию".

Заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста о публикации 6 февраля в издании Iltalehti, где говорилось, что Финляндия может вступить в НАТО без Швеции, если Турция и Венгрия не одобрят заявку последней.

30 января Хаависто уже пояснял, что совместное и одновременное вступление Финляндии и Швеции в НАТО связано с тем, что у стран общая береговая линия в Балтийском море, и если НАТО что-то делает в регионе, это затрагивает обе страны.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает вступление в НАТО Финляндии, а от Швеции потребовал "не санкционировать акции", подобные сожжению Корана.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. Единственными членами НАТО, которые пока не поддержали заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.