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Финляндия все еще намерена вступать в НАТО вместе со Швецией – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 15:28
Финляндия все еще намерена вступать в НАТО вместе со Швецией – глава МИД - Фото
Пекка Хаависто (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна и Швеция по-прежнему будут вместе двигаться к членству в НАТО, несмотря на позицию Турции по Стокгольму. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной напряженной ситуации с вступлением двух стран в НАТО, сообщает Yle.

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По словам Хаависто, есть важная причина для одновременного вступления в НАТО Финляндии и Швеции – это связано с собственной безопасностью стран и необходимостью повышения безопасности в Балтийском море. Он подчеркнул, что у стран общая длинная береговая линия в Балтийском море, и если НАТО что-то делает в регионе, это затрагивает обе страны.

"Мы доложили позицию Финляндии о важности ратификации вместе со Швецией <…> Мы подчеркивали, что хотим действовать одновременно со Швецией, и это по-прежнему наша позиция", – заявил Хаависто.

Он также выразил надежду, что Финляндия и Швеция станут членами Альянса до саммита НАТО в июле.

Турция и Венгрия остаются единственными членами Альянса, которые не ратифицировали заявки Швеции и Финляндии голосованием в парламенте.

Как передает France24, вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "при необходимости мы можем дать другой ответ в отношении Финляндии".

  • 23 января Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки ее заявки на вступление в НАТО после того, как она разрешила проведение акции правых экстремистов с сожжением Корана в Стокгольме.
  • После этого Хаависто говорил, что Финляндия может быть вынуждена подумать о вступлении в НАТО без Швеции из-за противодействия со стороны Турции.
Оксана Житнюк
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нато Финляндия швеция Пекка Хаависто
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