Эрдоган пригрозил ветировать вступление Швеции в НАТО из-за сожжения Корана в Стокгольме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки ее заявки на вступление в НАТО после того, как она разрешила проведение акции правых экстремистов с сожжением Корана в Стокгольме.

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"Вы позволяете бесноваться террористическим организациям, а затем ожидаете нашей поддержки для вхождения в НАТО. Такого не будет", – цитирует Эрдогана Associated Press.

Если Швеция не будет проявлять уважение к Турции и мусульманам, то "не увидит от нас никакой поддержки в вопросе НАТО", пригрозил турецкий президент.

21 января у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция в поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и против вступления Швеции в НАТО. Ее организатор – ультраправый датский политик Расмус Палудан – во время акции осудил ислам и сжег Коран.

В тот же день Турция отменила запланированный на эту неделю визит министра обороны Швеции.

Шведские власти осудили сожжение Корана. "В Швеции широкая свобода самовыражения, но это не значит, что шведское правительство или я сам поддерживаем такие взгляды", – заявил в Twitter министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Североатлантический альянс пригласил Швецию и Финляндию стать членами НАТО. По уставу, приглашения должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, включая Турцию.

Это еще не сделали только Турция и Венгрия.

В Турции 14 мая пройдут президентские выборы.

Андрій Водяний

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