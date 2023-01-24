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В Финляндии заявили о паузе в переговорах по НАТО. Возможно, решат вступать без Швеции

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 11:12
В Финляндии заявили о паузе в переговорах по НАТО. Возможно, решат вступать без Швеции - Фото
Пекка Хаависто (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по вопросу их вступления в НАТО необходим тайм-аут на несколько недель. Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Необходим тайм-аут, прежде чем мы вернемся к трехсторонним переговорам и посмотрим, где мы окажемся, когда уляжется пыль после сложившейся ситуации, поэтому пока не следует делать никаких выводов", — заявил Хаависто.

"Конечно, они чувствуют давление со стороны предстоящих в середине мая выборов, и из-за этого дискуссия в Турции по понятным причинам обострилась во многих отношениях", — добавил Хаависто.

В комментарии Yle Хаависто сказал, что Финляндия может быть вынуждена подумать о вступлении в НАТО без Швеции из-за противодействия со стороны Турции.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • 23 января Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки ее заявки на вступление в НАТО после того, как она разрешила проведение акции правых экстремистов с сожжением Корана в Стокгольме.
Вадим Ребрина
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нато Финляндия швеция Пекка Хаависто
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