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Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО. Членство Швеции не рассматривали

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 19:54
Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО. Членство Швеции не рассматривали - Фото
Флаг НАТО (фото - ЕРА)

Венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО 182 голосами "за" и шестью "против". 11 депутатов не голосовали. Голосование по членству в Альянсе Швеции не проводилось. Об этом сообщает 24.hu.

На сегодняшний день все страны-члены НАТО одобрили вступление Финляндии и Швеции, кроме Венгрии и Турции.

По какой причине на голосование в парламенте Венгрии не был вынесен вопрос Швеции, неизвестно.

  • В январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.
  • 17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии на членство в НАТО. По его словам, переговоры со Швецией по вопросу заявки на членство продолжатся. Эрдоган сказал, что Стокгольму был передан список из 120 "террористов", выдачу которых Турция поставила в качестве условия одобрения заявки Швеции.
Вадим Ребрина
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нато Турция Венгрия Финляндия швеция
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