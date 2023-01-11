Эрдоган блокирует принятие Швеции в НАТО, хотя все условия выполнены – Столтенберг

Упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью шведской Aftonbladet.

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"Я говорил еще во время визита в Турцию, что Швеция уже выполнила соглашение. Это соглашение является публичным, его может прочитать каждый, и оно касается экспорта оружия и сотрудничества в борьбе с терроризмом", – сказал Столтенберг.

Турция выражает разочарование тем, что суд в Швеции отказал в выдаче всех, кого в Турции называют "террористами", и президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что сейчас он может одобрить вступление в НАТО только Финляндии, но не Швеции. Столтенберг не считает, что такая позиция создаст для Швеции непреодолимые проблемы. Он уверен, что Швеция станет полноправным членом НАТО, однако не стал делать предположения, когда именно это может произойти.

Генсек НАТО отметил, что даже несмотря на "трудные переговоры" с Турцией, процесс принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс идет "необычайно быстро" – 28 из 30 парламентов стран НАТО одобрили вступление всего за девять месяцев, хотя раньше на это обычно требовалось несколько лет.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. Единственными членами НАТО, которые пока не поддержали заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.

8 января 2023 года Столтенберг сказал, что ситуация в Северной Европе становится напряженной, а потому вступление Финляндии и Швеции в НАТО все более актуально для безопасности региона.

В тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Турция выдвигает невыполнимые условия для одобрения вступления Швеции в НАТО.

Сергій Бережний

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