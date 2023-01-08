Чем опаснее ситуация, тем важнее вступление Финляндии и Швеции в НАТО – Столтенберг

Ситуация в Северной Европе становится напряженной, а потому вступление Финляндии и Швеции в НАТО все более актуально для безопасности региона. Об этом завил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции по безопасности в Швеции.

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В выступлении на конференции по безопасности Folk och Försvar в Швеции Столтенберг подчеркнул, что в более опасном мире "все более важно, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО".

Генсек Альянса также призвал усилить поддержку Украины и предупредил, что недооценка России может принести "серьезные последствия для безопасности в Скандинавии".

Он также выразил уверенность, что Швеция и Финляндия скоро станут полноправными членами НАТО.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. Единственными членами НАТО, которые пока не поддержали заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.

Сергій Бережний

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