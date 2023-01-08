Турция выдвинула Швеции невыполнимые условия для одобрения ее вступления в НАТО – премьер

Турция выдвигает невыполнимые условия для одобрения вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, пишет Reuters.

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"Турция признает, что мы выполнили все, что мы им ранее обещали, и при этом требуют от нас то, что мы не можем или не хотим им дать", – сказал Кристерссон.

При этом Стокгольм уверен, что Анкара так или иначе ратифицирует вступление Швеции в НАТО.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса. Единственными членами НАТО, которые пока не поддержали заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.

Турция обвиняет Финляндию и Швецию в том, что они якобы скрывают террористические группы, а президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы они выдали подозреваемых в обмен на поддержку заявок на членства в НАТО.

28 июня 2022 года министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.

1 ноября Президент Финляндии Санна Марин призвала Венгрию и Турцию одобрить заявки Финляндии и соседней Швеции на вступление в НАТО.

Сергій Бережний

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