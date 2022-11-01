"Пустите нас в НАТО": Финляндия обратилась к Турции и Венгрии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня призвала Венгрию и Турцию одобрить заявки ее страны и соседней Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Politico.

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Марин на пресс-конференции по итогам заседания в Хельсинки стран Северного совета сказала, что Швеция и Финляндия ждут, когда Венгрия и Турция ратифицируют их заявки на вступление в НАТО.

"Я думаю, важно, чтобы это произошло как можно раньше", – сказала Марин.

Венгрия обязалась ратифицировать заявки двух стран на членство в НАТО до декабря.

Турция обвиняет Финляндию и Швецию в том, что они якобы скрывают террористические группы, а президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы они выдали подозреваемых, в обмен на поддержку заявок на членства в НАТО.

28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции подписали трехсторонний меморандум о поддержке Анкарой вступления в НАТО двух скандинавских стран.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов НАТО, в том числе Турции.

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Сергій Бережний

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