Эрдоган блокирует путь Швеции в НАТО, угрожает Греции и другим "прийти однажды ночью"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил заблокировать вступление Швеции в Североатлантический альянс из-за связей скандинавской страны с курдскими организациями. Об этом он заявил на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге, пишет турецкое госагентство Anadolu.

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"Пока на улицах Швеции проходят демонстрации террористических организаций и пока в шведском парламенте будут присутствовать террористы, у Турции не будет положительного отношения к Швеции", – сказал он.

Эрдоган имеет в виду то, что некоторые шведские политики симпатизируют членам запрещенной в Турции, США и ЕС Рабочей партии Курдистана, а также сторонникам движения оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в середине мая, но для принятия их в Альянс нужно согласие всех 30 членов объединения. К началу лета были определенные подвижки в том, чтобы уладить спор этих стран с Турцией, но, как видно из слов Эрдогана, этого пока не произошло. Венгрия и Турция – единственные страны, еще не ратифицировавшие протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.

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Также, заявил турецкий президент, страна готова противостоять любой "агрессии", причем не только со стороны Греции.

"Пусть это слышит не только Греция. Мы можем прийти однажды ночью, независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом", – предупредил Эрдоган.

СПРАВКА. После получения независимости от Великобритании Кипр находился под управлением греческой и турецкой общин. Турция не признает официальное правительство Кипра, который был поделен на две неравные части после переворота в 1974 году, когда на остров под предлогом "восстановления конституционной власти" (греческие киприоты планировали присоединение к Греции при поддержке Афин) вторглись турецкие войска, оккупировав часть территории. С той поры на острове находится Республика Кипр и никем, кроме Анкары, не признанная "Турецкая Республика Северного Кипра" (ТРСК). Северный Кипр объявил о "независимости" в 1983-м. Две части острова до сих пор разделяет буферная зона под контролем сил ООН. Треть острова на севере населена турецкими киприотами, две трети на юге – греками. Переговоры о воссоединении Кипра неизменно заканчиваются ничем. Самой непримиримой частью диалога является тема собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до вторжения Турции, и вопрос пребывания на Кипре контингента турецких войск.

Он добавил, что хотя многие страны на саммите ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией, "сейчас нам не о чем говорить с ними".

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Євген Пилипенко

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