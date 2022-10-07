Эрдоган блокирует путь Швеции в НАТО, угрожает Греции и другим "прийти однажды ночью"
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь пригрозил заблокировать вступление Швеции в Североатлантический альянс из-за связей скандинавской страны с курдскими организациями. Об этом он заявил на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге, пишет турецкое госагентство Anadolu.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Пока на улицах Швеции проходят демонстрации террористических организаций и пока в шведском парламенте будут присутствовать террористы, у Турции не будет положительного отношения к Швеции", – сказал он.
Эрдоган имеет в виду то, что некоторые шведские политики симпатизируют членам запрещенной в Турции, США и ЕС Рабочей партии Курдистана, а также сторонникам движения оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в середине мая, но для принятия их в Альянс нужно согласие всех 30 членов объединения. К началу лета были определенные подвижки в том, чтобы уладить спор этих стран с Турцией, но, как видно из слов Эрдогана, этого пока не произошло. Венгрия и Турция – единственные страны, еще не ратифицировавшие протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО.
Читайте также: Пощечина Путину. Почему Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что не так с Эрдоганом
Также, заявил турецкий президент, страна готова противостоять любой "агрессии", причем не только со стороны Греции.
"Пусть это слышит не только Греция. Мы можем прийти однажды ночью, независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом", – предупредил Эрдоган.
Он добавил, что хотя многие страны на саммите ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией, "сейчас нам не о чем говорить с ними".
- 5 октября Эрдоган заявил, что Турция "протянула руку помощи" Украине, упрекнул США и страны Запада. Ранее в начале месяца в Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота.
- 6 октября Турция назначила посла в Израиле впервые с 2018 года.
Читайте также: "Необъяснимый шаг". Турция недовольна, что Пентагон включил Кипр в программу партнерства
Комментарии