Турция назвала свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Министерство иностранных дел Турции составило список требований, которые она считает необходимыми для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По словам турецкого министра Мевлюта Чавушоглу, главное из них – отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), пишет Reuters.
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В Турции эти организации считаются террористическими.
"Эти страны должны прекратить поддерживать террористические организации. Экспортные ограничения для такого союзника, как Турция, должны быть сняты", – сказал Чавушоглу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на отдельном брифинге в воскресенье выразил уверенность, что Турция не намерена заблокировать присоединение к альянсу Финляндии и Швеции.
"Турция четко дала понять, что не собирается блокировать членство. И потому я уверен, что мы сможем решить проблемы, которые озвучила Турция, таким образом, чтобы не задерживать членство или процесс присоединения", – сказал Столтенберг.
По его словам, членство Финляндии и Швеции в НАТО повысит общую безопасность, станет демонстрацией того, что двери НАТО открыты, а агрессия не дает положительного эффекта.
На Мадридском саммите НАТО в июне будут приняты важные решения с учетом новых реалий безопасности в Европе в направлении сдерживания и усиления обороны альянса, добавил Столтенберг.
- 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисто и глава правительства Санна Марин опубликовали совместное заявление, официально сообщив о том, что поддерживают вступление страны в НАТО.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, но в альянсе выразили уверенность в компромиссе.
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