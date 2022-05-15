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Турция назвала свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 18:26
Турция назвала свои требования для вступления Финляндии и Швеции в НАТО - Фото
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Турции составило список требований, которые она считает необходимыми для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По словам турецкого министра Мевлюта Чавушоглу, главное из них – отказ от поддержки Рабочей партии Курдистана и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), пишет Reuters.

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В Турции эти организации считаются террористическими.

"Эти страны должны прекратить поддерживать террористические организации. Экспортные ограничения для такого союзника, как Турция, должны быть сняты", – сказал Чавушоглу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на отдельном брифинге в воскресенье выразил уверенность, что Турция не намерена заблокировать присоединение к альянсу Финляндии и Швеции.

"Турция четко дала понять, что не собирается блокировать членство. И потому я уверен, что мы сможем решить проблемы, которые озвучила Турция, таким образом, чтобы не задерживать членство или процесс присоединения", – сказал Столтенберг.

По его словам, членство Финляндии и Швеции в НАТО повысит общую безопасность, станет демонстрацией того, что двери НАТО открыты, а агрессия не дает положительного эффекта.

На Мадридском саммите НАТО в июне будут приняты важные решения с учетом новых реалий безопасности в Европе в направлении сдерживания и усиления обороны альянса, добавил Столтенберг.

Андрей Водяный
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нато Финляндия швеция йенс столтенберг Мевлют Чавушоглу
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