Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на заявления властей Финляндии и Швеции о намерении подать заявки на вступление в НАТО. Эрдоган заявил, что Турция "не настроена позитивно" в этом вопросе, а скандинавские страны он сравнил с "пансионом террористов", передает Haberler.

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"Мы следим за развитием событий, касающихся Швеции и Финляндии, но у нас нет положительного мнения", – сказал президент Турции.

Эрдоган заявил, что ранее турецкие власти "допустили ошибку", дав зеленый свет на членство Греции в Альянсе, и теперь Турция не хочет совершить вторую такую ошибку.

"Скандинавские страны почти как пансионы для террористических организаций", – заявил Эрдоган.

По его словам, Рабочая партия Курдистана и Революционная народно-освободительная партия-фронт есть в Швеции и Нидерландах, и пособники террористов "даже представлены в их парламентах", потому у Турции "не может быть положительного взгляда на этот вопрос".

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин опубликовали совместное заявление, официально сообщив о том, что поддерживают вступление страны в НАТО.

В Белом доме заявили, что поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, а причиной расширения Альянса является сам российский диктатор Владимир Путин.

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Оксана Житнюк

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