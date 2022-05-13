"Причина расширения НАТО – сам Путин". США поддержат заявки Финляндии и Швеции в Альянс
США поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, а причиной расширения Альянса является сам российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Она несколько раз подчеркнула, что США и НАТО много лет сотрудничают с финнами и шведам, а сам Альянс является оборонительным, а не наступательным – и агрессивных намерений против России нет ни у Вашингтона, ни у Хельсинки, ни у Стокгольма.
Псаки заявила, что США поддерживают политику открытых дверей Альянса и поддержат заявки Швеции и Финляндии на вступление, если они все же их подадут. По ее словам, наличие сильного оборонительного западного Альянса – хорошо для безопасности США и всего мира.
Один из репортеров отметил, что расширение Альянса вызывает обеспокоенность Путина, и спросил, не может ли это его "спровоцировать".
"Я просто хотела бы процитировать президента Финляндии, а именно: "Что касается России, то это вы стали причиной этого (расширения НАТО. – Ред.). Посмотрите в зеркало"… Причиной этому является Путин. "Посмотрите в зеркало". И я думаю, что причиной этого также, вероятно, является рост общественной поддержки вступления в НАТО в этих странах", – ответила Псаки.
- 12 мая премьер и президент Финляндии заявили, что их страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Совместное со Швецией заявление Финляндии о вступлении в Альянс ожидается 16 мая.
- Президент Владимир Зеленский в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте поддержал инициативу Финляндии о вступлении в НАТО.
- Россия начала угрожать Финляндии "шагами военно-технического характера".
Читайте также: Великобритания окажет военную помощь Финляндии в случае нападения России – Джонсон
Комментарии