Джонсон: Вторжение России в Украину завершило эпоху

Широкомасштабное вторжение России в Украину завершило геополитическую эпоху, которая длилась после окончания холодной войны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Хельсинки с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает Yle.

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"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни прискорбно, открыло новую страницу", – сказал Джонсон.

Ниинисте отметил, что Россия долго говорила: нейтралитет Швеции и Финляндии стабилизирует ситуацию в Балтийском регионе. Однако в конце прошлого года РФ заявила, что Финляндия и Швеция не могут вступить в НАТО.

Ниинисте отметил, что Швеция и Финляндия оставались внеблоковыми по собственному желанию, однако своими заявлениями РФ дала понять, что у этих стран не может быть своей воли. По словам финского президента, это стало серьезным поводом задуматься.

"И то, что произошло 24 февраля и до сих пор продолжается, ужасная война в Украине полностью изменила картину. Они готовы напасть на соседнюю страну. И когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО... Если это случится, то я бы сказал, что вы сами к этому привели. Посмотрите в зеркало", – добавил Ниинисте.

Сегодня премьер и президент Финляндии заявили, что их страна должна срочно подать заявку на вступление в НАТО.

Совместное со Швецией заявление Финляндии о вступлении в НАТО ожидается 16 мая.

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Марк Сировой

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