Великобритания окажет военную помощь Финляндии в случае нападения России – Джонсон

Великобритания и Финляндия договорились оказать друг другу взаимную помощь, в том числе военную, в случае нападения на кого-то из них. Об этом сказал премьер-министр Британии Борис Джонсон на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает BBC.

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"Здесь, в Финляндии, мы ценим решительную поддержку Великобританией политики открытых дверей НАТО и потенциального членства в НАТО. Это очень ценно для нас", — сказал президент Финляндии.

Ниинисте сказал, что вступление в НАТО не будет "против кого бы то ни было", добавив, что "мы хотели бы так или иначе максимизировать нашу безопасность, думая о членстве в НАТО".

На вопрос, отправит ли Британия свои войска, если Финляндия попросит о помощи из-за возможного конфликта с Россией, Джонсон ответил, что это будет зависеть от обстоятельств.

"В случае стихийного бедствия или нападения на кого-либо из нас, да, мы придем на помощь друг другу, в том числе и военной помощью. Но характер этой помощи будет зависеть от запроса другой стороны", — сказал он.

10 мая Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники сообщила, что Финляндия и Швеция намерены одновременно подать заявки на вступление в НАТО в начале предстоящей недели.

Вадим Ребрина

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