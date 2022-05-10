Швеция и Финляндия планируют подать заявки в НАТО через неделю – СМИ

Финляндия и Швеция намеренны одновременно подать заявки на вступление в НАТО в начале предстоящей недели. Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

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Уточняется, что, скорее всего, заявки от стран будут поданы на следующей неделе. Если это окажется невозможным, то они подадут заявку в максимально возможное время.

Финлядния и Швеция решили вместе подавать заявки, поскольку общаются и готовы защитить друг друга. Если бы они подали их раздельно, то оперативность подачи бы снизилась. Не сообщается, какой формат подачи заявки. Возможно, это будет письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Заявка Финляндии, скорее всего, будет подана послом Финляндии в НАТО Клаусом Корхоненом.

13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.

В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.

На следующий день Россия стала угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, "искандерами" и гиперзвуком.

21 апреля состоялась встреча депутатов финского и шведского парламентов, во время которой стороны обменялись мнениями о членстве в НАТО, а Финляндия заявила, что подаст заявку в ближайшие недели.

Яна Катасонова

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