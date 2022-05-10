UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швеция и Финляндия планируют подать заявки в НАТО через неделю – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 20:15
Швеция и Финляндия планируют подать заявки в НАТО через неделю – СМИ - Фото
Флаг НАТО (фото - ЕРА)

Финляндия и Швеция намеренны одновременно подать заявки на вступление в НАТО в начале предстоящей недели. Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уточняется, что, скорее всего, заявки от стран будут поданы на следующей неделе. Если это окажется невозможным, то они подадут заявку в максимально возможное время.

Финлядния и Швеция решили вместе подавать заявки, поскольку общаются и готовы защитить друг друга. Если бы они подали их раздельно, то оперативность подачи бы снизилась. Не сообщается, какой формат подачи заявки. Возможно, это будет письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Заявка Финляндии, скорее всего, будет подана послом Финляндии в НАТО Клаусом Корхоненом. 

  • 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.
  • В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.
  • На следующий день Россия стала угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, "искандерами" и гиперзвуком.
  • 21 апреля состоялась встреча депутатов финского и шведского парламентов, во время которой стороны обменялись мнениями о членстве в НАТО, а Финляндия заявила, что подаст заявку в ближайшие недели.
Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато Финляндия швеция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 