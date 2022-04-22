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Финляндия в ближайшие недели направит заявку на вступление в НАТО, шведы тоже собираются

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 00:57
Финляндия в ближайшие недели направит заявку на вступление в НАТО, шведы тоже собираются - Фото
Эркки Туомиоя (Фото:  EPA/KIMMO BRANDT)

Правительство Финляндии в ближайшие недели направит заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя, передает Helsingin Sanomat.

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21 апреля финские парламентарии встретились в Стокгольме со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с министром иностранных дел Анн Линде и министром обороны Петером Хультквистом.

"Я проинформировал шведскую сторону, что в Финляндии большинство граждан выступают за членство в НАТО. Это означает, что мы отправим заявку на вступление в Альянс в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом", – сказал Туомиоя.

Как рассказал финский депутат Юси Халла-ахо, шведов интересовал процесс и принятие решения Финляндией в связи с возможным членством в НАТО.

"Эта информация вызвала у шведов удовлетворенное веселье", – охарактеризовал Халла-ахо реакцию шведской стороны на слова Туомиоя.

Он добавил, что в середине заседания финского и шведского комитетов стало ясно, что шведское правительство пытается ускорить собственный процесс вступу в НАТО.

  • 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.
  • В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.
  • на следующий день Россия стала угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, искандерами и гиперзвуком.
  • Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что угрозы России пока еще нейтральной Финляндии из-за ее возможного вступления в НАТО не являются новыми и не повлияют на решение Хельсинки.
Наталия Медведева
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Финляндия нато швеция
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