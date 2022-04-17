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Не повлияют на решение Хельсинки. Глава МИД Финляндии отреагировал на угрозы РФ по НАТО

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 08:42
Не повлияют на решение Хельсинки. Глава МИД Финляндии отреагировал на угрозы РФ по НАТО - Фото
Пекка Хаависто (фото - ЕРА)

Угрозы России пока еще нейтральной Финляндии из-за ее возможного вступления в НАТО не являются новыми и не повлияют на решение Хельсинки. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Yle.

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"Не новость, что Россия выступает против расширения НАТО. Мы знаем об этом. И не новость, что если НАТО расширится, то России придется учитывать это в своих оборонительных планах. К этим сигналам со стороны России стоит прислушиваться, но нам надо принимать самостоятельные решения в области обороны", – сказал он.

Хаависто добавил, что угрозы РФ не повлияют на решение Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО, которое должно быть принято в течение месяца-полутора. На график влияет вопрос Швеции, отметил глава финского МИД.

"Хотим ли мы идти в ногу со Швецией? Синхронизируемся ли мы с ней? Наш доклад об изменении ситуации в области безопасности активно читают в Швеции, то есть мы с его помощью повлияли на дискуссию в шведском обществе", – добавил он.

Читайте также: Россия угрожает Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, "искандерами" и гиперзвуком

Марк Сировой
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нато Финляндия Пекка Хаависто
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