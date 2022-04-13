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Швеция вступит в НАТО. Премьер уже приняла решение – Svenska Dagbladet

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 13:45
Швеция вступит в НАТО. Премьер уже приняла решение – Svenska Dagbladet - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла решение о вступлении в НАТО. Ее правительство планирует подать заявку на присоединение к альянсу на саммите в Мадриде в конце июня, утверждает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в партии власти.

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В день выхода публикации в Стокгольме должна состояться встреча Андрессон с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Финляндия после нападения России на Украину тоже решила пересмотреть свой нейтралитет.

Другая шведская газета Aftonbladet сообщила, что социал-демократы созывают на 24 мая специальное заседание руководящего комитета партии, где может быть принято решение о поддержке членства в НАТО.

Эта встреча должна стать кульминацией полуторамесячного обсуждения внутри партии, которое стартовало в понедельник. Она продлится пять часов и пройдет в штаб-квартире партии в Стокгольме.

"К этому вопросу нужно относиться с должным уважением. Все еще остается много людей, сформировавшихся вокруг позиции, которую занимал Улоф Пальме", – сказал один из собеседников газеты. Швеция после второй мировой войны решила не вступать ни в НАТО, ни в восточный блок. Премьер страны Улоф Пальме говорил, что Швеция проводит политику "активного нейтралитета".

Андрей Водяный
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нато швеция вступ в НАТО Магдалена Андерссон
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