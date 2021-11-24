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Премьером Швеции впервые в истории стала женщина: Андерссон "спас" один голос

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 12:42
Премьером Швеции впервые в истории стала женщина: Андерссон
Магдалена Андерссон (Фото - Magdalena Andersson, Facebook)

Сегодня, 24 ноября, парламент Швеции проголосовал за нового премьер-министра страны. Главой правительства впервые в истории Швеции стала женщина – Магдалена Андерссон, передает SVT.

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Сообщается, что 174 депутата Риксдага проголосовали против назначения Андерссон премьером, что обеспечило отсутствие отрицательного большинства с минимальным отрывом.

В пятницу, 26 ноября, Андерссон представит свое правительство.

СПРАВКА. Парламент Швеции состоит из 349 депутатов. Для принятия решения в Риксдаге необходимо, чтобы против проголосовало меньше половины депутатов. Таким образом, Андерсон "спас" всего один голос – если бы против назначения проголосовали 175 депутатов, решение бы не было принято.

В 2014 году Андерссон заняла пост министра финансов Швеции в правительстве премьера Стефана Левена. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.

По результатам выборов в 2014-м Андерсон была избрана членом Риксдага от Социал-демократической партии, в 2018-м – переизбрана.

  • В июне 2021-го парламент Швеции впервые в истории вынес вотум недоверия Левену. Процедуру инициировали Левая партия и правые Шведские демократы, а поводом стал вопрос об арендной плате за квартиры: правительство планировало разрешить арендодателям свободно устанавливать ее за квартиры в новостройках.
  • Через несколько недель Левена снова избрали премьером. Партии не смогли найти поддержку для формирования нового правительства, и Левена попросили вернуться на пост. 
  • В августе Левен объявил об отставке, а Андерсон стала единственным кандидатом на пост премьера.
Оксана Житнюк
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премьер-министр швеция Риксдаг Магдалена Андерссон Магдалена Андерссон
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