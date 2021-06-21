Впервые в истории страны. Парламент Швеции вынес вотум недоверия премьер-министру

Парламент Швеции вынес вотум недоверия премьер-министру Стефану Лёвену. Об этом сообщает SVT.

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За вотум недоверия Лёвену проголосовал 181 парламентарий, 109 голосовали против, 51 воздержался.

Лёвен стал первым премьером Швеции, которому объявили вотум недоверия.

В течение недели Лёвена должен либо объявить досрочные выборы, либо уйти в отставку.

Вотум недоверия инициировали Левая партия и правые Шведские демократы. Поводом стал вопрос об арендной плате за квартиры: правительство планировало разрешить арендодателям свободно устанавливать ее за квартиры в новостройках.

В декабре 2020 года правительство Швеции решило полностью отказаться от использования наличных денег и перейти на цифровые валюты.

В том же месяце парламент Швеции открыл возможность для вступления страны в НАТО.

Денис Юдин

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