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Впервые в истории страны. Парламент Швеции вынес вотум недоверия премьер-министру

21.06.2021, 16:55
Впервые в истории страны. Парламент Швеции вынес вотум недоверия премьер-министру - Фото
Стефан Лёвен (Фото – Anders Wiklund, EPA)

Парламент Швеции вынес вотум недоверия премьер-министру Стефану Лёвену. Об этом сообщает SVT.

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За вотум недоверия Лёвену проголосовал 181 парламентарий, 109 голосовали против, 51 воздержался.

Лёвен стал первым премьером Швеции, которому объявили вотум недоверия.

В течение недели Лёвена должен либо объявить досрочные выборы, либо уйти в отставку.

Вотум недоверия инициировали Левая партия и правые Шведские демократы. Поводом стал вопрос об арендной плате за квартиры: правительство планировало разрешить арендодателям свободно устанавливать ее за квартиры в новостройках.

Денис Юдин
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швеция вотум недоверия Стефан Лёвен
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