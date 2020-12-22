Парламент Швеции открыл возможность для вступления страны в НАТО

Парламент Швеции проголосовал за возможность вступления в НАТО в будущем. Об этом сообщает Politico.

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Документ не является обязательством присоединиться к альянсу, но позволяет движение в этом направлении.

"За" проголосовали 204 депутата, "против" – 145.

В поддержку "варианта НАТО" выступили ультраправые демократы и право-центристский блок. Они считают, что Швеции нужны гарантии безопасности, которые дает членство в альянсе.

Правящее меньшинство, состоящее из социал-демократов, зеленых и левых, выступают категорически против, заявляя о ценности нейтралитета в "поляризующемся мире".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде назвала решение парламента негативным событием для безопасности страны.

Politico отмечает, что вступление в НАТО для Швеции было бы большим изменением в политике, завершив более чем 200-летний период нейтралитета.

Вопрос о членстве в НАТО поднимается в Швеции на фоне регулярных нарушений ее воздушного пространства со стороны России и присутствия вблизи ее территории российских военных кораблей.

В феврале 2019 года в Швеции задержали российского шпиона.

В марте 2019-го шведская разведка назвала Россию основной угрозой безопасности.

Денис Юдин

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