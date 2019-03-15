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15.03.2019, 19:40

Россия разработала доктрину серой зоны - спецслужбы Швеции

Россия разработала доктрину серой зоны - спецслужбы Швеции - Фото
Фото: EPA

В Швеции назвали Россию основной угрозой нацбезопасности

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Основную угрозу для безопасности Швеции представляет Россия. Об этом говорится в опубликованном в 14 марта отчете шведской контрразведки (SAPO) за 2018 год, передает Польское радио.

В документе также отмечен рост активности экстремистских групп.

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"Россия разработала доктрину серой зоны. Это означает, что она хочет иметь влияние на Швецию и другие государства, не развязывая вооруженного конфликта. В рамках этой доктрины постоянно собираются конфиденциальные данные, которые могут быть использованы для дестабилизации страны", - сказал председатель контрразведки SAPO Даниэль Стенлинг.

По словам SAPO, Россия пытается достичь своих целей с помощью информационных пропагандистских акций, кибератак, а также поглощения стратегических компаний и технологий. По данным шведской контрразведки, одна треть персонала российского посольства в Стокгольме - это сотрудники секретных служб.

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В отчете SAPO упомянуты также угрозы со стороны Китая. Эта страна специализируется на экономической разведке и кибератаках.

Большим вызовом в сфере безопасности являются, как сказано в отчете, развитие технологии 5G и искусственного интеллекта.

По словам шведских спецслужб, увеличивается тоже угроза со стороны экстремистских групп, цель которых - изменение общественного порядка. Кроме радикальных исламистов, которых, как подчеркивается, сейчас в Швеции находится больше, чем когда-либо, упоминаются правые националисты, а также активисты левых радикальных и экологических организаций.

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Теги: швеция, гибридная война
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