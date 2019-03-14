Шпионский скандал: Швеция требует от РФ забрать своего дипломата

Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев (фото - пресс-служба МИД РФ)

Шведские власти потребовали от МИД РФ, чтобы один из сотрудников российского посольства добровольно покинул страну: его подозревают в шпионаже. Об этом пишет местная газета Dagens Nyheter, ссылаясь на данные МИД страны.

Вчера, 13 марта, посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева вызвали для объяснений во внешнеполитическое ведомство Швеции и потребовали высылки одного из его коллег.

Реклама

47-летнего дипломата, имя которого не раскрывается, задержали в конце февраля в Стокгольме, где он встречался с сотрудником одной из местных IT-компаний.

Спецслужбы Швеции считают российского чиновника офицером разведки РФ, который уже пару лет работает в посольстве под видом дипломата, а задержанного вместе с ним айтишника - завербованным информатором.

Весной 2018 года после покушения на Скрипалей в Англии Швеция присоединилась к дипломатическому "флэшмобу" Запада, выслав сотрудника российского посольства.

Читайте также: Шведские аналитики: Россия готовится к войне - видео