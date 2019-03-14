Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.03.2019, 10:27

Шпионский скандал: Швеция требует от РФ забрать своего дипломата

Шпионский скандал: Швеция требует от РФ забрать своего дипломата - Фото
Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев (фото - пресс-служба МИД РФ)

После недавнего задержания сотрудника МИД РФ призвали добровольно уехать на родину, но тщетно. После этого в МИД Швеции вызвали российского посла.

Реклама
Реклама

Шведские власти потребовали от МИД РФ, чтобы один из сотрудников российского посольства добровольно покинул страну: его подозревают в шпионаже. Об этом пишет местная газета Dagens Nyheter, ссылаясь на данные МИД страны.

Вчера, 13 марта, посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева вызвали для объяснений во внешнеполитическое ведомство Швеции и потребовали высылки одного из его коллег.

Реклама

47-летнего дипломата, имя которого не раскрывается, задержали в конце февраля в Стокгольме, где он встречался с сотрудником одной из местных IT-компаний.

Спецслужбы Швеции считают российского чиновника офицером разведки РФ, который уже пару лет работает в посольстве под видом дипломата, а задержанного вместе с ним айтишника - завербованным информатором.

Весной 2018 года после покушения на Скрипалей в Англии Швеция присоединилась к дипломатическому "флэшмобу" Запада, выслав сотрудника российского посольства.

Читайте также: Шведские аналитики: Россия готовится к войне - видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, шпионаж, швеция, дипломат, депортация, высылка, Виктор Татаринцев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 