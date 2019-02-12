Страна-агрессор Россия готовит свои вооруженные силы к войне. Об этом говорится в докладе Шведского института оборонных исследований.

Министерство обороны Швеции заказало доклад "Подготовка к войне – военные учения России на стратегическом уровне 2009-2017 годов".

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Аналитики отметили, что за последние десять лет масштаб военных учений России вырос в десятки раз. Они по открытым источникам изучили данные обо всех маневрах ВС РФ, начиная с 2009 года.

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Если тогда в них принимали участие 10-20 тысяч человек, то в 2017 году в учениях в западных регионах России были задействованы уже 100 тысяч военных, в учениях Восток-2018 осенью 2018 года – более 300 тысяч.

"Это рекордный масштаб за почти 40 лет", - отмечается в сообщении.

По словам эксперта Юхана Нюрберга важны не цифры, а действия России.

"У них много персонала. У них много материальных средств, даже если большая их часть старая и с советских времен. Но учения создают потенциал, то есть подразделения, которые могут выполнять поставленные задачи в боевых действиях", - подчеркнул он.

5 февраля 2019 года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по просьбе LIGA.net озвучил шесть главных угроз от России в 2019 году.