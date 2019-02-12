Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Аналитики отметили, что за последние десять лет масштаб военных учений России вырос в десятки раз

Реклама
Реклама

Страна-агрессор Россия готовит свои вооруженные силы к войне. Об этом говорится в докладе Шведского института оборонных исследований.

Министерство обороны Швеции заказало доклад "Подготовка к войне – военные учения России на стратегическом уровне 2009-2017 годов".

Реклама

Аналитики отметили, что за последние десять лет масштаб военных учений России вырос в десятки раз. Они по открытым источникам изучили данные обо всех маневрах ВС РФ, начиная с 2009 года.

Читайте спецпроект LIGA.netЗверь у ворот

Если тогда в них принимали участие 10-20 тысяч человек, то в 2017 году в учениях в западных регионах России были задействованы уже 100 тысяч военных, в учениях Восток-2018 осенью 2018 года – более 300 тысяч.

"Это рекордный масштаб за почти 40 лет", - отмечается в сообщении.

По словам эксперта Юхана Нюрберга важны не цифры, а действия России.

"У них много персонала. У них много материальных средств, даже если большая их часть старая и с советских времен. Но учения создают потенциал, то есть подразделения, которые могут выполнять поставленные задачи в боевых действиях", - подчеркнул он.

5 февраля 2019 года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по просьбе LIGA.net озвучил шесть главных угроз от России в 2019 году.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, война, александр турчинов, швеция, доклад, Юхан Нюрберг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео
Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео
Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео
Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео
Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео
Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео
ТЭК Минэкономразвития начислило Нафтогазу пеню в 2,5 млрд грн
Рынок M&A: у инвесторов возвращается интерес к Украине
Экономика Рынок M&A: у инвесторов возвращается интерес к Украине
В ЕС достигли нового компромисса по Северному потоку-2
ТЭК В ЕС достигли нового компромисса по Северному потоку-2
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео
Смертник атаковал автобус с военными в Иране, много жертв: видео
Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео
Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео 13.02.19, 18:31
Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео
Казус перед стартом. Свитолина прошла в 1/4 финала в Дохе: видео 13.02.19, 18:14
В Житомирской области река за считанные часы смыла мост: видео
В Житомирской области река за считанные часы смыла мост: видео 13.02.19, 14:28
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 