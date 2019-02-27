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27.02.2019, 12:07

Шпионаж в пользу России. В Швеции задержан подозреваемый агент

Шпионаж в пользу России. В Швеции задержан подозреваемый агент - Фото
Швеция (иллюстративное фото - EPA)

По версии следствия, подозреваемый был завербован агентом разведки РФ, который работал под дипломатическим прикрытием, еще в 2017 году

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Вечером 26 февраля Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции", - сообщил глава подразделения контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг.

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Подозреваемого в шпионаже задержали на встрече в центре Стокгольма. По версии следствия, он занимался разведдеятельностью по крайней мере с 2017 года. 

Полиция безопасности отметила, что задержанный работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей. 

Расследование ведет прокуратура отдела нацбезопасности страны.

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9 февраля немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС сообщила, что столица Бельгии Брюссель полон шпионов - там постоянно действуют около 250 китайских и 200 российских шпионов. В этой связи работники внутренней безопасности Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) рекомендовали дипломатам и военным осторожнее вести себя в Европейском квартале, где расположена основная часть местных офисов Европейского союза. 

2 декабря 2018 года в Швеции задержали со стрельбой двоих иностранцев за проникновение на территорию базы Военно-морского флота Мюско.

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Теги: Россия, шпионаж, швеция
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