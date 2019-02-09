Брюссель полон шпионов: около 200 из РФ, 250 из Китая - Die Welt

Европарламент (Фото: iStock/Global Images Ukraine) Фото: iStock/Global Images Ukraine

Столица Бельгии Брюссель "явно полна шпионов". Там постоянно действуют около 250 китайских и 200 российских шпионов. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС.

По данным издания, работники внутренней безопасности Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) рекомендовали дипломатам и военным обратить внимание на Европейский квартал - место в Брюсселе, где расположена основная часть местных офисов Европейского союза.

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Брюссель - де факто столица Европейского Союза и центр крупнейшей городской агломерации страны. Там размещается штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО, секретариат стран Бенилюкса и другие офисы европейских институций.

EEAS рекомендует дипведомствам уведомить своих сотрудников, чтобы те не теряли бдительность в закусочной и кафе в минутах ходьбы от главного здания Европейской комиссии. Кроме того, им рекомендуют избегать посещения некоторых пабов, стейк-хаусов и кафе.

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