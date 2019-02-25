Швеция вызвала посла РФ из-за опасных маневров Су-27: фото, видео

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в стране Виктора Татаринцева в связи с опасным маневром российского истребителя в небе над Балтийским морем в начале этой недели. Об этом сообщает The Local со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Швеции Диану Кудхайб.

"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал неправильно и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", - сказала Кудхайб.

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По ее словам, российский посол встретится с главой департамента европейской политики безопасности в понедельник, 25 февраля.

Инцидент произошел в минувший вторник, 19 февраля. Шведский самолет наблюдения находился с обычной миссией в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтиуй.

В РФ заявили, что самолет Су-27 поднялся на "перехват разведывательного самолета ВВС Швеции "Гольфстрим". Минобороны России утверждает, что Су-27 приблизился для опознания воздушного судна шведских ВВС и "угрозы не представлял".

Российский стребитель вылетел из Калининграда, в определенный момент приблизился к шведскому на расстояние 20 метров.

Photo: Försvarsmakten