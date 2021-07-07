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В Швеции Стефана Левена вновь избрали премьером после вотума недоверия и отставки

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07.07.2021, 18:36
В Швеции Стефана Левена вновь избрали премьером после вотума недоверия и отставки - Фото
Стефан Левен (Фото - ЕРА)

Парламент Швеции переизбрал на пост премьер-министра Стефана Левена. Несколько недель назад депутаты вынесли ему вотум недоверия, после чего он ушел в отставку, передает Reuters.

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Лидера шведских социал-демократов Стефана Левена снова избрали премьером 7 июля. За него проголосовали 116 депутатов, против – 173, воздержались – 60. Так как против проголосовало меньше половины, парламент одобрил предложение о назначении Левена.

Социал-демократ заявил, что теперь сформирует двухпартийный кабинет министров.

Как сообщает пресс-служба социал-демократов, новое правительство Швеции, которое устроит "левых" и "правых", Левен представит в пятницу, 9 июля, под руководством главы государства.

Шведские депутаты вынесли вотум недоверия Левену 21 июня (181 – за, 109 – против, 51 – воздержался), и это был "исторический" момент, так как ранее такой практики в стране не было. После этого Левен подал в отставку.

Поводом для вотума стал вопрос об арендной плате за квартиры: правительство хотело разрешить арендодателям свободно устанавливать ее за квартиры в новостройках.

Как передает Euronews, отставка Левена означала начало переговоров между спикером парламента и политсилами для создания нового правительства. Левен заявлял, что "все еще открыт для предложений возглавить правительство, которое Риксдаг готов будет поддержать". 

После того, как другие партии не смогли найти поддержку для формирования правительства, Левена попросили вернуться на свой пост. Если бы он проиграл голосование 7 июля, Швеция, возможно, была бы вынуждена впервые с 1958 года провести внеочередные выборы. Следующие выборы в стране назначены на сентябрь 2022 года.

Оксана Житнюк
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отставка премьер-министр вотум недоверия Стефан Лёвен
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