Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Орбана

Людовик Орбан (Фото: EPA/Stepahnie Lecocq)

Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Людовика Орбана, который является лидером Национал-либеральной партии. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение поддержал 261 депутат при минимально необходимых 233 голосах.

По данным Romania Insider, вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия. Причиной стала реформа избирательного законодательства, предусматривающая выборы мэра в два тура, а не в один.

Издание сообщает, что теперь президент Румынии Клаус Йоханнис проведет консультации с парламентскими фракциями с целью выбора нового премьер-министра. В это время правительство Орбана продолжит работать, но с ограниченными полномочиями. Например, оно больше не сможет издавать указы.