Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Орбана

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Орбана - Фото
Людовик Орбан (Фото: EPA/Stepahnie Lecocq)
05.02.2020, 16:50

В октябре 2019 года парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Виорики Дэнчилэ

Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Людовика Орбана, который является лидером Национал-либеральной партии. Об этом сообщает Reuters

Соответствующее решение поддержал 261 депутат при минимально необходимых 233 голосах.

По данным Romania Insider, вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Социал-демократическая партия. Причиной стала реформа избирательного законодательства, предусматривающая выборы мэра в два тура, а не в один. 

Издание сообщает, что теперь президент Румынии Клаус Йоханнис проведет консультации с парламентскими фракциями с целью выбора нового премьер-министра. В это время правительство Орбана продолжит работать, но с ограниченными полномочиями. Например, оно больше не сможет издавать указы. 

  • 27 августа 2019 года сообщалось, что в Румынии распалась правящая коалиция, которая находилась у власти с 2016 года, а в октябре 2019 года парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Виорики Дэнчилэ.
  • 24 ноября 2019 года в Румынии состоялся второй тур президентских выборов, в которых победил действовавший президент страны Йоханнис.
Еще по теме
Напишите нам
Румыния вотум недоверия Людовик Орбан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 