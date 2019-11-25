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Выборы президента Румынии: кто одержал победу

Выборы президента Румынии: кто одержал победу - Фото
Клаус Йоханнис (фото - ЕPA)
25.11.2019, 07:33

Действующий президент страны набрал 62,8% голосов

Победителем президентских выборов в Румынии стал Клаус Йоханнис. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во втором туре, который состоялся 24 ноября, действующий президент выиграл у бывшего премьер-министра Виорики Дэнчилэ.

По данным избирательной комиссии после подсчета 94,4%  голосов, 60-летний политик набрал 62,8% голосов, в то время как его соперница смогла заручиться поддержкой 37,2%  избирателей.

Йоханнис является беспартийным политиком, ранее он был членом Национал-либеральной партии (НЛП).  

Дэнчилэ представляет Социал-демократическую партию (СДП), которая возглавляла правительство Румынии с января 2018 года. 

Издание напоминает, что в начале ноября она была снята с должности после вотума недоверия в парламенте, которому предшествовали коррупционный скандал вокруг социал-демократов и их поражение на выборах в Европейский парламент. Преемником Дэнчиле на посту премьера стал глава НЛП Лудовик Орбан. 

Накануне второго тура выборов Йоханнис, выступая перед своими сторонниками, пообещал и дальше бороться с коррупцией в Румынии совместно с правительством во главе с партией НЛП.

"В ближайшие годы мы должны держать социал-демократов в стороне от власти, чтобы построить нормальную Румынию, в которой каждый будет чувствовать себя дома", - заявил он.  

Йоханнис многократно выступал в поддержку сотен тысяч демонстрантов, которые в Румынии протестовали против инициированной СДП реформы системы юстиции, вызвавшей также жесткую критику со стороны Еврокомиссии.

Первый тур выборов прошел 10 ноября, в нем участвовали 14 кандидатов. Йоханнис набрал почти 38%  голосов, 56-летняя Дэнчилэ – 22%.

  • 27 августа сообщалось, что в Румынии распалась правящая коалиция, которая находилась у власти с 2016 года.
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Клаус Йоханнис Румыния выборы президента
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