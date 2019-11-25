Выборы президента Румынии: кто одержал победу

Клаус Йоханнис (фото - ЕPA)

Победителем президентских выборов в Румынии стал Клаус Йоханнис. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во втором туре, который состоялся 24 ноября, действующий президент выиграл у бывшего премьер-министра Виорики Дэнчилэ.

По данным избирательной комиссии после подсчета 94,4% голосов, 60-летний политик набрал 62,8% голосов, в то время как его соперница смогла заручиться поддержкой 37,2% избирателей.

Йоханнис является беспартийным политиком, ранее он был членом Национал-либеральной партии (НЛП).

Дэнчилэ представляет Социал-демократическую партию (СДП), которая возглавляла правительство Румынии с января 2018 года.

Издание напоминает, что в начале ноября она была снята с должности после вотума недоверия в парламенте, которому предшествовали коррупционный скандал вокруг социал-демократов и их поражение на выборах в Европейский парламент. Преемником Дэнчиле на посту премьера стал глава НЛП Лудовик Орбан.

Накануне второго тура выборов Йоханнис, выступая перед своими сторонниками, пообещал и дальше бороться с коррупцией в Румынии совместно с правительством во главе с партией НЛП.

"В ближайшие годы мы должны держать социал-демократов в стороне от власти, чтобы построить нормальную Румынию, в которой каждый будет чувствовать себя дома", - заявил он.

Йоханнис многократно выступал в поддержку сотен тысяч демонстрантов, которые в Румынии протестовали против инициированной СДП реформы системы юстиции, вызвавшей также жесткую критику со стороны Еврокомиссии.

Первый тур выборов прошел 10 ноября, в нем участвовали 14 кандидатов. Йоханнис набрал почти 38% голосов, 56-летняя Дэнчилэ – 22%.