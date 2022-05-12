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Президент Финляндии рассказал Зеленскому о шагах к членству в НАТО. Тот поддержал

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 12:24
Президент Финляндии рассказал Зеленскому о шагах к членству в НАТО. Тот поддержал - Фото
Саули Ниинисте (Фото - Sauli Niinistö, Twitter)

Президент Владимир Зеленский поддержал инициативу Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Об этом написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинисте.

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Ниинисте сообщил о своем разговоре с Зеленском, в котором он подтвердил твердую поддержку Украины со стороны Финляндии.

"Я проинформировал его о шагах Финляндии к членству в НАТО, и он выразил свою полную поддержку", – написал Ниинисте.

  • Ранее нейтральная Финляндия задумалась о вступлении в НАТО после того, как Россия напала на Украину. Начало полномасштабной войны в Украине привело к тому, что впервые вступление в НАТО начали поддерживать большинство финнов.
  • Такое же решение ожидается от Швеции. 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что решение о вступлении Швеции в НАТО уже фактически принято.
  • Сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте и глава правительства Санна Марин опубликовали совместное заявление, официально сообщив о том, что поддерживают вступление страны в НАТО.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский нато Финляндия Саули Ниинистё
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