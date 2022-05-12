Президент Финляндии рассказал Зеленскому о шагах к членству в НАТО. Тот поддержал

Президент Владимир Зеленский поддержал инициативу Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Об этом написал в Twitter президент Финляндии Саули Ниинисте.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ниинисте сообщил о своем разговоре с Зеленском, в котором он подтвердил твердую поддержку Украины со стороны Финляндии.

"Я проинформировал его о шагах Финляндии к членству в НАТО, и он выразил свою полную поддержку", – написал Ниинисте.

Ранее нейтральная Финляндия задумалась о вступлении в НАТО после того, как Россия напала на Украину. Начало полномасштабной войны в Украине привело к тому, что впервые вступление в НАТО начали поддерживать большинство финнов.

Такое же решение ожидается от Швеции. 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что решение о вступлении Швеции в НАТО уже фактически принято.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте и глава правительства Санна Марин опубликовали совместное заявление, официально сообщив о том, что поддерживают вступление страны в НАТО.

Читайте также: Великобритания окажет военную помощь Финляндии в случае нападения России – Джонсон

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.