В НАТО уверены: с Турцией найдут консенсус по членству Финляндии и Швеции

В НАТО считают, что страны-члены Альянса позитивно отреагируют на возможные заявки на членство Финляндии и Швеции, а с Турцией удастся найти консенсус. Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ на пресс-подходе перед неформальной встречей глав МИД стран Альянса.

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Он сказал, что вчера вечером был предварительный разговор с главами МИД Финляндии и Швеции. По его словам, эти две страны являются "активными демократиями с безупречными правами человека" и ближайшими партнерами НАТО – сотрудничество с ними происходит по многим направлениям.

При этом Джоанэ отметил, что Турция, важный союзник, выразила обеспокоенность по поводу возможного членства этих стран. Однако НАТО об этом позаботится, заверил замгенсека.

"Мы обсуждаем это в рамках нашего дружественного круга партнеров. И я убежден, что если эти две страны решат подать заявку на членство в НАТО, то мы сможем их принять и найти способ консенсуса", – сказал Джоанэ.

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Марк Сировой

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