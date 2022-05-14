Подоляк о Финляндии в НАТО: РФ окончательно надоела миру, ее угрозы никого не интересуют

Россия окончательно надоела всему миру, и ее угрозы больше никого не интересуют. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя сегодняшний звонок президента Финляндии российскому диктатору Владимиру Путину.

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Сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Путину и проинформировал, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на вступление в НАТО. Ниинисте акцентировал в разговоре на том, как сильно изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования РФ о нерасширении НАТО и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – так можно перевести разговор Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", – заявил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, решение Финляндии является свидетельством того, что "Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют".в

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Оксана Житнюк

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