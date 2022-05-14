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Президент Финляндии позвонил Путину: объявил, что на днях будет решение вступить в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 15:23
Президент Финляндии позвонил Путину: объявил, что на днях будет решение вступить в НАТО - Фото
Саули Ниинисте (Фото - Sauli Niinistö, Twitter)

Президент Финляндии Саули Ниинисте сегодня позвонил российскому диктатору Владимиру Путину и проинформировал, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Ниинисте.

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В ходе телефонного разговора лидер Финляндии рассказал Путину, насколько коренным образом изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования РФ в конце 2021 года о нерасширении НАТО, а также полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022-го. 

Ниинисте объявил Путину, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Он заявил, что, вступая в Альянс, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. Также в будущем Финляндия хочет "корректно и профессионально" решать вопросы, возникающие в связи с соседством с РФ.

По словам Ниинисте, разговор с Путиным был прямолинейным, но без напряженности.

Также президент Финляндии в разговоре с Путиным выразил глубокую обеспокоенность страданиями людей из-за войны, которую развязала Россия. Он передал сообщения президента Украины Владимира Зеленского о необходимости обеспечить эвакуацию мирных жителей.

Как передает пресс-служба Кремля, напавший на Украину Путин в ходе разговора заявил, что отказ от нейтралитета Финляндии был бы ошибочным и "никаких угроз ее безопасности не существует". Также Путин пожаловался Ниинисте на приостановку переговоров с Киевом "из-за незаинтересованности украинской стороны в конструктивном диалоге".

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Оксана Житнюк
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