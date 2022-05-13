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Швеция и Финляндия отреагировали на демарш Эрдогана по расширению НАТО

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13.05.2022, 19:31
Швеция и Финляндия отреагировали на демарш Эрдогана по расширению НАТО - Фото
Пекка Хаависто и Анн Линде (фото - ЕРА)

Для властей Швеции стала неожиданностью негативная позиция члена НАТО Турции на желание финнов и шведов вступить в Альянс. Это следует из заявления министра иностранных дел Швеции Анн Линде, пишет SVT Nyheter.

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Она говорит, что ранее в Стокгольме не получали никаких подобных сигналов от Анкары.

"Позавчера я встречалась со своим турецким коллегой, и пару недель назад у нас также был разговор о возможной заявке Швеции в НАТО. У нас очень хорошие и конструктивные отношения и ничего подобного они нам не говорили. Ничего подобного не сказал и посол НАТО, и ни одна из 30 стран", – сказала Линде.

Она добавила, что завтра обсудит эти моменты с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО.

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Коллега Линде из Финляндии Пекка Хаависто призвал к "терпению" и поэтапному подходу ко вступлению их стран в Альянс, пишет Sky News.

"Нам нужно немного терпения в этом процессе, все не происходит за один день... Давайте решать проблемы шаг за шагом", – сказал глава МИД Финляндии.

В США заявили, что Вашингтон работает над разъяснением позиции Турции в отношении Швеции и Финляндии.

Евгений Пилипенко
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