Швеция и Финляндия отреагировали на демарш Эрдогана по расширению НАТО
Для властей Швеции стала неожиданностью негативная позиция члена НАТО Турции на желание финнов и шведов вступить в Альянс. Это следует из заявления министра иностранных дел Швеции Анн Линде, пишет SVT Nyheter.
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Она говорит, что ранее в Стокгольме не получали никаких подобных сигналов от Анкары.
"Позавчера я встречалась со своим турецким коллегой, и пару недель назад у нас также был разговор о возможной заявке Швеции в НАТО. У нас очень хорошие и конструктивные отношения и ничего подобного они нам не говорили. Ничего подобного не сказал и посол НАТО, и ни одна из 30 стран", – сказала Линде.
Она добавила, что завтра обсудит эти моменты с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО.
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Коллега Линде из Финляндии Пекка Хаависто призвал к "терпению" и поэтапному подходу ко вступлению их стран в Альянс, пишет Sky News.
"Нам нужно немного терпения в этом процессе, все не происходит за один день... Давайте решать проблемы шаг за шагом", – сказал глава МИД Финляндии.
В США заявили, что Вашингтон работает над разъяснением позиции Турции в отношении Швеции и Финляндии.
- 12 мая 2022 года Финляндия опубликовала официальное заявление о курсе на вступление страны в НАТО.
- В Белом доме заявили, что поддержат заявки Финляндии и Швеции, отметив, что причиной этого расширения Альянса является российский диктатор Владимир Путин.
- 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "не настроена позитивно" по части возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, сравнив эти страны с "пансионом террористов".
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