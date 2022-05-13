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Завтра Россия прекратит поставки электроэнергии в Финляндию

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 20:03
Завтра Россия прекратит поставки электроэнергии в Финляндию - Фото
Фото: ЕРА

Россия прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы RAO Nordic, дочки российской компании Интер РАО.

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Официальная причина – неуплата со стороны финской компании Nord Pool за поставленную электроэнергию с 6 мая, и что это "произошло впервые за более чем 20 лет". Версия Nord Pool пока неизвестна.

В RAO Nordic пишут: "Надеемся, ситуация вскоре разрешится, и торговля электроэнергией с РФ возобновится".

В Fingrid (финская электросетевая компания) заверили граждан, что прекращение поставок не приведет к перебоям у пользователей, потому как РФ давала только 1/10 от всего потребления э/э в Финляндии. Там заявили, что смогут компенсировать эти 10% за счет импорта из Швеции или наращивания собственных мощностей.

Норвежское агентство NRK полагает, что остановка якобы связана с намерением Финляндии вступить в НАТО.

Читайте также: Швеция и Финляндия отреагировали на демарш Эрдогана по расширению НАТО

Евгений Пилипенко
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