Завтра Россия прекратит поставки электроэнергии в Финляндию
Россия прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы RAO Nordic, дочки российской компании Интер РАО.
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Официальная причина – неуплата со стороны финской компании Nord Pool за поставленную электроэнергию с 6 мая, и что это "произошло впервые за более чем 20 лет". Версия Nord Pool пока неизвестна.
В RAO Nordic пишут: "Надеемся, ситуация вскоре разрешится, и торговля электроэнергией с РФ возобновится".
В Fingrid (финская электросетевая компания) заверили граждан, что прекращение поставок не приведет к перебоям у пользователей, потому как РФ давала только 1/10 от всего потребления э/э в Финляндии. Там заявили, что смогут компенсировать эти 10% за счет импорта из Швеции или наращивания собственных мощностей.
Норвежское агентство NRK полагает, что остановка якобы связана с намерением Финляндии вступить в НАТО.
- Финляндия захотела в НАТО из-за "резких изменений" в среде безопасности.
- Россия начала угрожать Финляндии "ответными шагами военно-технического характера".
- 9 мая болгарский вице-премьер Василев заявил, что София откажется поддержать эмбарго на импорт российской нефти, если не получит уступок от ЕС.
- Вчера, 12 мая, канцлер Австрии пригрозил забрать у Газпрома газовое хранилище, если он не заполнит его.
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