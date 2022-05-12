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Канцлер Австрии пригрозил забрать у Газпрома газовое хранилище, если он не заполнит его

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12.05.2022, 23:51
Канцлер Австрии пригрозил забрать у Газпрома газовое хранилище, если он не заполнит его - Фото
Карл Нехаммер (Фото epa.eu)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что если российский Газпром не заполнит самое крупное газовое хранилище Haidach в Зальцбурге, "мы его у них заберем для других провайдеров". Об этом Нехаммер сказал в интервью Kronen Zeitung.

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По его словам, сейчас в Австрии создается стратегический резерв газа.

"Резервуары для хранения газа заполняются. И мы позаботимся о том, чтобы в случае, если российский Газпром не заполнит наше самое большое хранилище (Haidach в Зальцбурге "принадлежит" московскому энергетическому гиганту и сейчас де-факто пустует, – прим. Kronen Zeitung), мы его у них заберем для других провайдеров!" – сказал Нехаммер.

"Вопрос в том, как нам снизить цены на энергоносители. Это требует обсуждения разделения цен на газ и электроэнергию на европейском уровне", – добавил канцлер.

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Вадим Ребрина
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