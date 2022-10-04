"Необъяснимый шаг". Турция недовольна, что Пентагон включил Кипр в программу партнерства

Официальная Анкара недовольна тем, что Пентагон включил администрации греческих киприотов в государственную программу партнерства от бюро Национальной гвардии США. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

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"Мы решительно осуждаем", – пишут у турецкого министра Мевлюта Чавушоглу.

Там добавили, что "поддерживают заявление, сделанное МИД ТРСК по этому вопросу".

Турецкие власти пишут, что "не в состоянии объяснить этот новый шаг США, отменивших две недели назад эмбарго на поставку оружия администрации киприотов-греков".

СПРАВКА. После получения независимости от Великобритании Кипр находился под управлением греческой и турецкой общин. Турция не признает официальное правительство Кипра, который был поделен на две неравные части после переворота в 1974 году, когда на остров под предлогом "восстановления конституционной власти" (греческие киприоты планировали присоединение к Греции при поддержке Афин) вторглись турецкие войска, оккупировав часть территории. С той поры на острове находится Республика Кипр и никем, кроме Анкары, не признанная "Турецкая Республика Северного Кипра" (ТРСК). Северный Кипр объявил о "независимости" в 1983-м. Две части острова до сих пор разделяет буферная зона под контролем сил ООН. Треть острова на севере населена турецкими киприотами, две трети на юге – греками. Переговоры о воссоединении Кипра неизменно заканчиваются ничем. Самой непримиримой частью диалога является тема собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до вторжения Турции, и вопрос пребывания на Кипре контингента турецких войск.

У Чавушоглу заявили, что Вашингтон "не только нарушил баланс между двумя сторонами на острове, но и стал сторонником [греков-киприотов]".

"Такими шагами США также теряют возможность играть конструктивную роль в процессе достижения справедливого, постоянного и устойчивого решения кипрского вопроса", – предостерегли в Анкаре и добавили, что Турция "будет и впредь предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности кипрско-турецкого народа".

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Євген Пилипенко

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