"Необъяснимый шаг". Турция недовольна, что Пентагон включил Кипр в программу партнерства
Официальная Анкара недовольна тем, что Пентагон включил администрации греческих киприотов в государственную программу партнерства от бюро Национальной гвардии США. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
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"Мы решительно осуждаем", – пишут у турецкого министра Мевлюта Чавушоглу.
Там добавили, что "поддерживают заявление, сделанное МИД ТРСК по этому вопросу".
Турецкие власти пишут, что "не в состоянии объяснить этот новый шаг США, отменивших две недели назад эмбарго на поставку оружия администрации киприотов-греков".
У Чавушоглу заявили, что Вашингтон "не только нарушил баланс между двумя сторонами на острове, но и стал сторонником [греков-киприотов]".
"Такими шагами США также теряют возможность играть конструктивную роль в процессе достижения справедливого, постоянного и устойчивого решения кипрского вопроса", – предостерегли в Анкаре и добавили, что Турция "будет и впредь предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности кипрско-турецкого народа".
- В августе 2022 года Кипр и Греция были против запрета на въезд в ЕС для туристов из страны-оккупанта России.
- Также они выступают против ускоренного членства Украины в ЕС.
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