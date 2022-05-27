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Греция и Кипр выступают против ускоренного членства Украины в ЕС – Euractiv

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 11:40
Греция и Кипр выступают против ускоренного членства Украины в ЕС – Euractiv - Фото
Флаг Евросоюза (Фото - EPA)

Греция и Кипр поддерживают членство Украины в Евросоюзе, но выступают против ускоренного процесса вступления. Об этом сообщает Euractiv.

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По данным источников в МИД Греции, позиция Афин заключается в необходимости соблюдения всех процедур статьи 49 договора о ЕС.

Кроме того, Греция придает особое значение вступлению в ЕС стран Западных Балкан. Афины считают, что европейская перспектива этого региона является приоритетом, процесс надо продолжить и ускорить.

На вопрос, поддержит ли Греция предоставление Украине статуса кандидата в члены в ЕС, источник сказал, что Афины сперва хотят увидеть предложение Еврокомиссии. При этом в целом отношение Греции будет позитивным при условии единодушия государств-членов Союза.

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Источники в правительстве Кипра также сказали, что хотят увидеть, в каком направлении будет развиваться мнение Еврокомиссии. Если вывод ЕК будет положительным, то Никосия согласится дать Украине статус кандидата.

Однако источник подчеркнул: Кипр настаивает на строгом соблюдении всех процедур, поэтому процесс вступления будет долгим. Киприоты также подчеркнули, что надо учитывать вопрос стран Западных Балкан, многие из которых уже сделали большие шаги к вступлению, провели необходимые реформы и выполнили ряд обязательств.

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Марк Сировой
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ЕС кипр Греция членство
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