Зеленский: Нам не нужны альтернативы кандидатству в ЕС. Это очередной компромисс ЕС с РФ

Украину не устроят альтернативы кандидатству в ЕС, так как это будут компромиссы не с Украиной, а очередной компромисс Европы с РФ. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ходе брифинга после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Почему Украине сегодня не нужна альтернатива? Нам не нужны те или иные возможности или технические возможности по доступу к тем или иным финансам. Это важно для экономики, но нам не нужны альтернативы по кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы. Потому что, поверьте, это будут компромиссы не Украины с Европой – это будет очередной компромисс Европы с РФ", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что подобное влияние оказывают российские бюрократы, чиновники и лоббисты, а также напомнил, к чему привели компромиссы стран Запада с Россией в течение всех этих лет.

"Для меня кандидатство для Украины в ЕС – это очень важный сигнал для нашего народа, который отстаивает свою страну и европейские ценности. И именно поэтому, я считаю, если не будет объединенной поддержки Украины по поводу членства в ЕС, то это ответ на вопрос, какие ценности мы защищаем – европейские или исключительно свои", – сказал президент.

Он подчеркнул, что много стран проходили долгий путь к кандидатству, а потом требовались еще годы, чтобы стать членами ЕС. Однако, по словам Зеленского, Украину некорректно сравнивать со странами, которые прошли мирный путь, так как Украина проходит свой путь через войну и теряет не только время, но и людей.

9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет "десятилетия", и предложил альтернативу.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.