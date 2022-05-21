UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Нам не нужны альтернативы кандидатству в ЕС. Это очередной компромисс ЕС с РФ

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 18:19
Зеленский: Нам не нужны альтернативы кандидатству в ЕС. Это очередной компромисс ЕС с РФ - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видеозаписи)

Украину не устроят альтернативы кандидатству в ЕС, так как это будут компромиссы не с Украиной, а очередной компромисс Европы с РФ. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ходе брифинга после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Почему Украине сегодня не нужна альтернатива? Нам не нужны те или иные возможности или технические возможности по доступу к тем или иным финансам. Это важно для экономики, но нам не нужны альтернативы по кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы. Потому что, поверьте, это будут компромиссы не Украины с Европой – это будет очередной компромисс Европы с РФ", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что подобное влияние оказывают российские бюрократы, чиновники и лоббисты, а также напомнил, к чему привели компромиссы стран Запада с Россией в течение всех этих лет.

"Для меня кандидатство для Украины в ЕС – это очень важный сигнал для нашего народа, который отстаивает свою страну и европейские ценности. И именно поэтому, я считаю, если не будет объединенной поддержки Украины по поводу членства в ЕС, то это ответ на вопрос, какие ценности мы защищаем – европейские или исключительно свои", – сказал президент.

Он подчеркнул, что много стран проходили долгий путь к кандидатству, а потом требовались еще годы, чтобы стать членами ЕС. Однако, по словам Зеленского, Украину некорректно сравнивать со странами, которые прошли мирный путь, так как Украина проходит свой путь через войну и теряет не только время, но и людей.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС Владимир Зеленский евроинтеграция членство в ес
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 