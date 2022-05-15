Швеция официально решила вступить в НАТО

В воскресенье, 15 мая, Швеция официально решила подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщается в заявлении Социал-демократической партии Швеции, лидер которой Магдалена Андерссон возглавляет правительство.

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Руководство партии власти решило, что страна должна подать заявку на членство НАТО, однако она оставляет за собой право отказаться от размещения на своей территории ядерного оружия и постоянных иностранных военных баз.

Швеция, как и Финляндия решили вступить в НАТО после того, как Россия напала на Украину.

Россия стала угрожать им "ответными шагами военно-технического характера". В частности, Россия уже заявила, что прекращает подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая.

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО столкнулось с препятствием в виде требований Турции, которое настаивает на том, чтобы будущие члены альянса отказались от поддержки Рабочей партии Курдистана и связанных с ней отрядов народной самообороны (YPG).

Андрей Водяный

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