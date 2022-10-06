Турция назначила посла в Израиле впервые с 2018 года

Турция впервые за четыре года назначила посла в Израиле, сообщает Hurriyet. 3 октября правительство Израиля также согласовало назначение своего посла в Турции, сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

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По данным турецкого издания, указом президента Реджепа Эрдогана послом Турции в Израиле назначен Шакир Озкан Торунлар.

Послом Израиля в Турции стала Ирит Лилиан.

"Это еще один важный шаг по налаживанию отношений с Турцией, над которым мы работали последний год. На прошлой неделе я встречался в Нью-Йорке с президентом Эрдоганом, мы поручили нашим командам продолжать работу над улучшением политических, экономических и туристических отношений", – сообщил премьер Израиля.

В мае 2018 года Турция попросила посла Израиля покинуть страну из-за событий на административной границе сектора Газа, где погибли десятки палестинцев. В тот же день Израиль выслал из страны турецкого консула в Иерусалиме.

До того страны разорвали дипломатические отношения в 2010 году после инцидента с Флотилией свободы.

Оксана Житнюк

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