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Турция назначила посла в Израиле впервые с 2018 года

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 18:12
Турция назначила посла в Израиле впервые с 2018 года - Фото
Турция (Фото - ЕРА)

Турция впервые за четыре года назначила посла в Израиле, сообщает Hurriyet. 3 октября правительство Израиля также согласовало назначение своего посла в Турции, сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

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По данным турецкого издания, указом президента Реджепа Эрдогана послом Турции в Израиле назначен Шакир Озкан Торунлар. 

Послом Израиля в Турции стала Ирит Лилиан.

"Это еще один важный шаг по налаживанию отношений с Турцией, над которым мы работали последний год. На прошлой неделе я встречался в Нью-Йорке с президентом Эрдоганом, мы поручили нашим командам продолжать работу над улучшением политических, экономических и туристических отношений", – сообщил премьер Израиля.

  • В мае 2018 года Турция попросила посла Израиля покинуть страну из-за событий на административной границе сектора Газа, где погибли десятки палестинцев. В тот же день Израиль выслал из страны турецкого консула в Иерусалиме.
  • До того страны разорвали дипломатические отношения в 2010 году после инцидента с Флотилией свободы.
Оксана Житнюк
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Израиль Турция посол
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