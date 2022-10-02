В Турции спустили на воду первый корвет для украинского флота "Гетман Иван Мазепа" – фото

Сегодня, 2 октября, в Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, названный в честь гетмана Ивана Мазепы. В церемонии приняли участие командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа и первая леди Елена Зеленская.

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"Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины", – написала Зеленская.

СПРАВКА. Корветы Ada имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Экипаж – 106 человек. На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Гарпун (для Украины корветы строят с учетом возможности перевооружения, это могут быть и другие ракеты), торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM. Корветы ADA оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ. На таких кораблях есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Также предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

27 июля 2021 года в Минобороны показали, как идет строительство корвета.

В августе 2022-го президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении первому корвету класса Ada для Военно-морских сил ВСУ имени гетмана Ивана Мазепы.