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Первый корвет для украинского флота будет назван в честь гетмана Ивана Мазепы

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 13:50
Первый корвет для украинского флота будет назван в честь гетмана Ивана Мазепы - Фото
Корвет класса Ada (фото — правительство Турции)

Первый корвет класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины будет носить имя запорожского гетмана Ивана Мазепы. Об этом объявила пресс-служба президента.

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"Постановляю: присвоить <...> имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет "Гетман Иван Мазепа", – говорится в указе Владимира Зеленского под номером 586/2022.

Как объясняется в тексте документа, это сделано "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля".

СПРАВКА. В конце 2020-го завод Океан подписал меморандум с турецким концерном о строительстве серии корветов для ВМС. В июле 2021-го Украина подписала с Турцией соглашение на строительство двух корветов класса Ada. Строить каркас начала Турция, завершать строительство корабля планировалось в Украине. В прошлом сентябре в Стамбуле заложили киль для первого корвета. Формировать экипажи начали еще в 2021-м. Турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025-2030 годов, хотя осенью 2021-го на флоте заявили, что первый из них войдет в состав ВМС в 2024 году.

Корветы Ada имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Полный экипаж – 106 человек.

На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Harpoon, торпедные аппараты для 324-миллиметровых Mk.32 или Mk.46 (или Murene 90 Impact), есть система защиты от торпедной атаки, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение RIM 116 ПУ Mk 49 RAM (проработана возможность установки французского комплекса VL MICA. ).

Для Украины их строят с учетом возможности перевооружения на новые образцы вооружения и с возможностью использования вооружения различных производителей. То есть ячейки под крылатые ракеты подходят как для "гарпунов", так и для как ракет комплекса "Нептун", турецкой Atmaca, норвежской Naval Strike Missile и других.

Корабли оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ, есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

Евгений Пилипенко
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вмс флот корвет Иван Мазепа наименование Ada
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