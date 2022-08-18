Первый корвет для украинского флота будет назван в честь гетмана Ивана Мазепы

Первый корвет класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины будет носить имя запорожского гетмана Ивана Мазепы. Об этом объявила пресс-служба президента.

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"Постановляю: присвоить <...> имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет "Гетман Иван Мазепа", – говорится в указе Владимира Зеленского под номером 586/2022.

Как объясняется в тексте документа, это сделано "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля".

Корветы Ada имеют полное водоизмещение свыше 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Полный экипаж – 106 человек.

На корветах установлено восемь противокорабельных ракет Harpoon, торпедные аппараты для 324-миллиметровых Mk.32 или Mk.46 (или Murene 90 Impact), есть система защиты от торпедной атаки, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение RIM 116 ПУ Mk 49 RAM (проработана возможность установки французского комплекса VL MICA. ).

Для Украины их строят с учетом возможности перевооружения на новые образцы вооружения и с возможностью использования вооружения различных производителей. То есть ячейки под крылатые ракеты подходят как для "гарпунов", так и для как ракет комплекса "Нептун", турецкой Atmaca, норвежской Naval Strike Missile и других.

Корабли оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ, есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.

27 июля 2021 года в Минобороны показали, как идет строительство корвета.

Читайте материал "10 лет и $71 млн – в никуда. Грустная история первого украинского корвета Владимир Великий" за сентябрь 2021 года.

Евгений Пилипенко

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