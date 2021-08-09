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Первый корвет Ada поступит в ВСУ не раньше 2025-2030 года – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 18:27
Первый корвет Ada поступит в ВСУ не раньше 2025-2030 года – Минобороны - Фото
Корвет класса Ada (Фото - Daily Sabah)

Полное приобретение боевых способностей первого корвета класса Ada ожидается не раньше 2026 года, турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025-2030 годов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Министерства обороны.

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"Срок строительства кораблей класса "корвет" составляет 3-6 лет и требует освоения его как боевой системы еще 1-2 года и более", – говорится в письме МО, опубликованном журналистами.

В Минобороны заявили, что корвет должны оснастить западными вооружениями. В частности, зенитно-ракетным комплексом VL MIKA, артиллерийскими установками OTO Melara Super Rapid калибра 76-мм и Millennium калибра 350-мм, а также дистанционно управляемыми стабилизированными пулеметами Aselsan STAMP. 

Помимо этого, на борту корабля планируют установить восемь американских ракет Harpoon, однако их, как сообщалось ранее, могут заменить украинским комплексом Нептун.

Читайте также: Корпус корвета для Украины заложен в Турции, скоро ждем беспилотники Bayraktar – Зеленский 

 

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский минобороны корвет Ada
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